Приморец напился и угнал у своего друга автомобиль

Уссурийский районный суд вынес приговор обвиняемому в квартирной краже и угоне автомобиля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ноябре прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что со двора его дома на улице Володарского был похищен автомобиль марки Тойота Витц. Причиненный ущерб превысил 200 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили заявителя и очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. Установлено, что злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в дом, откуда похитил планшетный компьютер и ключи от автомобиля.

Ориентировка на похищенное транспортное средство была направлена наружным нарядам полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Волочаевской сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в автоугоне. За рулем иномарки оказался 29-летний ранее судимый приятель заявителя, проживающий в соседнем доме. Водитель имел признаки алкогольного опьянения.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что, воспользовавшись отсутствием хозяина, через окно проник в дом, похитил ключи от машины и планшетный компьютер. Затем мужчина решил прокатиться по городу на чужой машине.

Проверка показала, что водительское удостоверение водитель никогда не получал. Сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Суд назначил правонарушителю наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину). На период следствия фигуранта заключили под стражу.

Похищенное имущество и автомобиль изъяты и возвращены владельцу.

Уссурийский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил ему 2 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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