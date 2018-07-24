Очередной тропический шторм набирает силу в Тихом океане

В минувшие выходные дни в Филиппинском море образовалась новая тропическая депрессия. На сегодняшний день она находится в районе с координатами 15,7° с.ш. и 132,9° в.д. В ближайшие сутки, углубляясь и смещаясь над акваторией моря в северо-западном направлении, она может развиться в тропический шторм, который, согласно международной системе названий, должен получить имя Данас. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморский гидромет.

Пока данная тропическая депрессия угрожает лишь судам, встречающимся на ее пути. Однако не исключено, что в случае усиления, наибольшую угрозу она может представлять для жителей северной части Филиппин, Тайваня и юго-востока Китая.

Примгидромет продолжит следить за развитием ситуации и производить тщательный мониторинг поступающей информации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]