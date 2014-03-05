Четыре гектара земли стоимостью 74 млн рублей вернули в госсобственность в Приморье
Военная прокуратура Тихоокеанского флота провела проверку исполнения законодательства о сохранности федеральной собственности.
«С августа 2016 года по март 2017 года должностные лица общества с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Приморье» и садоводческое некоммерческое товарищество «Поляна» подделали акт о праве собственности на землю и постановление Администрации г. Владивостока о ее предоставлении товариществу. Эти документы они представили в кадастровую палату Приморского края и незаконно оформили право на постоянное пользование земельным участком Минобороны России в б. Горностай г. Владивостока площадью 4 га и стоимость более 74 млн рублей», - сообщили «Вестям: Приморье» в Военной прокуратуре ТОФ.
В отношении сотрудников указанных организаций возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».
В связи с выявленными нарушениями закона военная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об истребовании земельного участка из незаконного владения.
Суд исковые требования военного прокурора полностью удовлетворил, приняты меры по возвращению земельного участка в государственную собственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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