Во Владивостоке иностранные граждане предстанут перед судом за нападение на жителей КНР

«Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении трех иностранных граждан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в, г, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере)», - сообщили «Вестям: Приморье» в прокуратуре края.

Как установлено в ходе предварительного следствия, иностранный гражданин посчитал, что граждане КНР не выплатили ему зарплату за работу в кафе китайской кухни, где он ранее работал, и решил ограбить сотрудников данного кафе – граждан Поднебесной. Для совершения данного преступления он привлек двоих земляков. Ночью они прибыли к служебному входу кафе, где первый из соучастников, зная обстановку и внутренние расположение кафе, вскрыл замок служебной двери, после чего злоумышленники в перчатках и масках проникли в помещение. В это время работники кафе спали в служебных помещениях. Нападавшие избили, связали и ограбили нескольких работников кафе и скрылись с места преступления.

Впоследствии все трое были задержаны сотрудниками полиции ОП № 4 УМВД России по г. Владивостоку.

В результате преступных действий обвиняемых, гражданам КНР причинен ущерб на сумму более 350 тыс. рублей, на который потерпевшими заявлены гражданские иски.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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