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Во Владивостоке иностранные граждане предстанут перед судом за нападение на жителей КНР

Во Владивостоке иностранные граждане предстанут перед судом за нападение на жителей КНР

«Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении трех иностранных граждан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в, г, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере)», - сообщили «Вестям: Приморье» в прокуратуре края.

Как установлено в ходе предварительного следствия, иностранный гражданин посчитал, что граждане КНР не выплатили ему зарплату за работу в кафе китайской кухни, где он ранее работал, и решил ограбить сотрудников данного кафе – граждан Поднебесной. Для совершения данного преступления он привлек двоих земляков. Ночью они прибыли к служебному входу кафе, где первый из соучастников, зная обстановку и внутренние расположение кафе, вскрыл замок служебной двери, после чего злоумышленники в перчатках и масках проникли в помещение. В это время работники кафе спали в служебных помещениях. Нападавшие избили, связали и ограбили нескольких работников кафе и скрылись с места преступления.

Впоследствии все трое были задержаны сотрудниками полиции ОП № 4 УМВД России по г. Владивостоку.

В результате преступных действий обвиняемых, гражданам КНР причинен ущерб на сумму более 350 тыс. рублей, на который потерпевшими заявлены гражданские иски.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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