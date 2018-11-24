Олег Кожемяко завершил рабочую поездку по краю и проверил, как в городах и муниципалитетах реализуют национальные проекты. В Спасском районе глава региона проверил детские сады, школы, а также побывал на приморском тарном комбинате.

Этот детский сад в Спасске-Дальнем сдадут уже в ноябре 2019-го. Дошкольное учреждение станет уникальным примером для других. Здесь введут группу для малышей от двух месяцев. Такой опыт в крае практикуют впервые и его власти региона готовы активно поддерживать.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Это очень интересный проект, будет примером, настолько этот проект интересен, дети требуют особого внимания и подхода».

Работы по детскому саду идут по графику в отличие от строительства площадки на улице Ершова, где по региональной программе «1000 дворов» благоустраивают придомовую территорию. Однако местных жителей возмущает, что рабочие за собой не убирают. Об этом они сами рассказали Олегу Кожемяко, который в ходе поездки в Спасский район побывал на объекте. Глава региона раскритиковал бездействие муниципальных властей.

- Не можете сами разобраться, не можете заставить работать компанию, берите сами и работайте сами, тогда люди будут видеть, что, да, глава, значит, что-то делает, а так просто ходить и наблюдать, и созерцать, за что деньги получаете...

Проинспектировали и площадку на улице Ханкайская. С благоустройством всё в порядке, нареканий у местных жителей нет.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Нужно сделать так, чтобы население не страдало от этих работ, чтобы мы не растягивали эти работы на несколько месяцев, чтобы не создавать непроходимые условия для жителей».

На соревнования по лыжероллерному спорту в Спасский район прибыли спортсмены со всего Приморья и даже Хабаровска. Еще одна точка визита — детский центр «Родник» в селе Калиновка. Перед стартом участники разогрелись на зарядке. Присоединился к ним и глава региона.

- Хочу пожелать вам сил, выносливости, безусловно, победа достанется сильнейшему.

Соревнования здесь проводят только в теплое время года. Но к 2021 году на краевые деньги в центре построят лыжероллерную трассу. Она станет единственной на Дальнем Востоке и позволит проводить чемпионаты как летом, так и зимой.

- Здесь будут собираться те, кто за здоровый образ жизни, вы здесь будете проводить всякие мероприятия массовые.

Также в ходе поездки по Спасскому району Олег Кожемяко посетил Приморский тарный комбинат. Это предприятие обеспечивает половину производителей рыбоконсервной продукции со всего Дальнего Востока.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Стабильно работающее предприятие. У них есть дальнейшие перспективы для перехода на другую продукцию, которая в дальнейшим по таким же перспективам может выпускаться и быть востребовано для людей».

В завершении поездки — визит в районную поликлинику. Сюда в конце 2018 завезли новый цифровой флюорограф и аппарат УЗИ. Однако вопрос нехватки техники для врачей остается актуальным — не достает современного рентгенаппарата и маммографа Это оборудование закупят на средства краевого бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]