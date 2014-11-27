Во Владивостоке продолжается программа обеспечения жильем детей-сирот. Накануне обладателем новой квартиры стала 22-летняя студентка из Уссурийска.

Это волнительное событие Александра Фомина запомнит надолго. Она стала обладательницей собственной квартиры. Ключи студентке 5 курса ТГМУ вручили в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С новосельем ее поздравила первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая.

- Рады вручить вам ключи от дома! Оставайтесь жить и работать во Владивостоке, ваши энергия и труд нужны городу. Искренне уверена, Владивосток — прекрасный город, чтобы строить здесь свою жизнь!

Уютная квартира в доме на улице Фадеева скоро наполнится жизнью: Александра готова сюда переехать уже в ближайшее время. Девушка признается: получить такой подарок — это настоящее счастье.

Александра Фомина, участник программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: «У большинства есть родители, которые могут помочь. Мы в данной ситуации можем полагаться только на наш город, на помощь нашего «единственного близкого» — администрации».

В этом году по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во Владивостоке приобрели 23 квартиры. Покупку жилплощади финансирует бюджет Приморского края.

Андрей Цуренко, начальник управления по учету и распределению жилой площади: «Данные квартиры практически все приняты уже. Приемочной комиссией признано, что они полностью соответствуют всем требованиям».

А требования строгие: квартиры должны быть теплые, качественные, с ремонтом, хорошей отделкой, с кухней, прихожей, балконом, ванной комнатой, всеми коммунальными удобствами. При этом общая площадь — не меньше 30 квадратных метров. На реализацию программы из краевого бюджета выделили более 80 миллионов рублей. В среднем стоимость одной квартиры составляет около 3,5 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]