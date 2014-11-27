Во Владивостоке обеспечивают жильем детей-сирот. Видеорепортаж Станислава Васильченко
Во Владивостоке продолжается программа обеспечения жильем детей-сирот. Накануне обладателем новой квартиры стала 22-летняя студентка из Уссурийска.
Это волнительное событие Александра Фомина запомнит надолго. Она стала обладательницей собственной квартиры. Ключи студентке 5 курса ТГМУ вручили в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С новосельем ее поздравила первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая.
- Рады вручить вам ключи от дома! Оставайтесь жить и работать во Владивостоке, ваши энергия и труд нужны городу. Искренне уверена, Владивосток — прекрасный город, чтобы строить здесь свою жизнь!
Уютная квартира в доме на улице Фадеева скоро наполнится жизнью: Александра готова сюда переехать уже в ближайшее время. Девушка признается: получить такой подарок — это настоящее счастье.
Александра Фомина, участник программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: «У большинства есть родители, которые могут помочь. Мы в данной ситуации можем полагаться только на наш город, на помощь нашего «единственного близкого» — администрации».
В этом году по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во Владивостоке приобрели 23 квартиры. Покупку жилплощади финансирует бюджет Приморского края.
Андрей Цуренко, начальник управления по учету и распределению жилой площади: «Данные квартиры практически все приняты уже. Приемочной комиссией признано, что они полностью соответствуют всем требованиям».
А требования строгие: квартиры должны быть теплые, качественные, с ремонтом, хорошей отделкой, с кухней, прихожей, балконом, ванной комнатой, всеми коммунальными удобствами. При этом общая площадь — не меньше 30 квадратных метров. На реализацию программы из краевого бюджета выделили более 80 миллионов рублей. В среднем стоимость одной квартиры составляет около 3,5 млн рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
08.02.2017 Чиновники в Приморье не освоили 300 млн. руб., или треть суммы на обеспечение жильем сирот
-
27.11.2015 Ещё один долгострой в Приморье получил разрешение на ввод в эксплуатацию
-
19.11.2015 Квартиры в Приморье в этом году получат около 600 детей-сирот
-
09.06.2015 В Приморье выдано 299 свидетельств на приобретение квартир для детей-сирот
-
04.12.2014 К вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Приморье подключат муниципалитеты
-
27.11.2014 В Приморье начнется строительство 6 домов для детей-сирот
Добавить комментарий