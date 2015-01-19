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Во Владивостоке на крыше дома на Крыгина, 74 смонтировали пароизоляционную пленку и новую стропильную систему

Во Владивостоке на крыше дома на Крыгина, 74 смонтировали пароизоляционную пленку и новую стропильную систему

Фото: Администрация г. Владивостока

В доме на улице Крыгина, 74, пострадавшем при пожаре, завершен монтаж стропильной системы и смонтирована пароизоляционная пленка, которая защитит кровлю от влаги и повысит долговечность и безопасность конструкции. Об этом сообщили «Вестям: Приморье» в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока.

Специалисты также отметили, что пароизоляционная пленка станет временным укрытием от дождя, пока будут вестись работы по монтажу металлической кровли. Кроме того, в доме будут проведены работы по ремонту систем электроснабжения и отопления.    

Напомним, отремонтировать двухскатную крышу после пожара за бюджетные деньги и в кратчайшие сроки распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк. Пожар в одной из квартир пятиэтажного дома № 74 на улице Крыгина произошел 19 июня. Никто из людей не пострадал, однако кровля в доме сгорела практически полностью, частично пострадала система электроснабжения и отопления. Мэр прибыл на место пожара одновременно с пожарными, здесь же, на месте, были приняты оперативные решения помочь людям и начать ремонт уже в ближайшие дни.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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