Во Владивостоке маленькая велосипедистка попала под машину

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение о наезде на несовершеннолетнего велосипедиста в Первореченском районе. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 37-летний мужчина, управлявший автомашиной Тойота Приус, двигался по улицы Анны Щетининой со стороны дома №19 в направлении дома №9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель сбил девочку на велосипеде, она ехала по второстепенной дороге слева направо по ходу движения.

В результате ДТП пострадала 7-летняя девочка. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб правого коленного сустава. Назначено амбулаторное лечение. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На момент происшествия у водителя Приуса стаж вождения составлял 19 лет. К административной ответственности в 2019 году не привлекался.

С девочкой и ее родителями проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мер личной безопасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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