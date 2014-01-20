Почти 23 миллиона рублей выплатили многодетным приморцам

Около 3 тысяч приморских семей уже получили меры социальной поддержки, предусмотренные новым краевым законом о многодетных семьях. На выплаты и компенсации родителям из регионального бюджета направлено 22,8 миллиона рублей.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте труда и социального развития Приморского края, 2,5 тысячи семей оформили 50%-ную компенсацию за расходы на жилищно-коммунальные услуги. По ранее действующему закону размер компенсации составлял 30%. Кроме того, новым законом предусмотрена 100%-ная компенсация за взнос на капитальный ремонт.

Еще более 450 семей получили выплату в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка.

«Родители могут компенсировать расходы на некоторые нужды детей, в том числе, расходы на школьно-письменные принадлежности», – уточнили в ведомстве.

В преддверии нового учебного года от многодетных родителей также начали поступать заявления о выплате в 5 тысяч рублей на каждого ученика в семье.

«Такая мера социальной поддержки – выплата на школьную, спортивную одежду и обувь, работает первый год. Пока ее оформили около 270 семей. Рассчитываем, что пик обращений придется на первую половину августа», – комментирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Напомним, единый закон о поддержке многодетных семей Приморья принят по инициативе Губернатора края Олега Кожемяко в конце прошлого года. На его реализацию в 2019 году предусмотрели 316,12 миллиона рублей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]