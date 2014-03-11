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Беспилотники, УАЗы и парашюты закупили для пожарных Приморья

Беспилотники, УАЗы и парашюты закупили для пожарных Приморья

Фото: Администрация ПК

Более 100 миллионов рублей направлено на техническое перевооружение Приморской авиабазы. В распоряжении специалистов новые автомобили, беспилотные летательные аппараты, парашюты позволят более оперативно тушить лесные пожары.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте лесного хозяйства Приморского края, часть средств направлена из федерального бюджета – 60 миллионов рублей. Закуплено более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ, трал-полуприцеп и автомастерская. Техника уже находится в пути.

«Благодаря этому приобретению возрастает маневренность подразделений авиабазы и будет сокращено время прибытия на лесные пожары в самых труднодоступных местах», – прокомментировал директор департамента Валентин Карпенко.  

Более 44 миллионов рублей в этом году предусмотрели и в краевом бюджете.

«На эти средства будут приобретены 26 квадрокоптеров, два беспилотных летательных аппарата, два трала-полуприцепа и парашюты, 80 спусковых устройств», – добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что за последние месяцы количество сотрудников авиабазы возросло до 450 человек. Основная часть из них – это лесные пожарные наземной службы и десантники-пожарные.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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