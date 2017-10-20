Дело экс-мэра Пушкарева вернули во Владивосток
Верховный суд (ВС) РФ отклонил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности гражданского дела по иску ведомства об обращении в доход государства более 3,2 миллиарда рублей с бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного на 15 лет колонии строгого режима, сообщают "Вести:Приморье" в пресс-службе суда.
«Суд отказал в изменении территориальной подсудности», - сказала собеседница агентства.
Таким образом, иск Генпрокуратуры будет рассматриваться в Советском районном суде Владивостока.
По данным ведомства, основанием для подготовки искового заявления послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»). В результате сговора было заключено не менее девяноста контрактов и получено по ним более 3,2 миллиарда рублей.
Решением Арбитражного суда Приморского края указанные сделки по поставке строительных материалов признаны заключенными в результате картельного сговора.
В апреле Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Ему также был назначен штраф в размере 500 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 10 лет.
Кроме того, суд взыскал с Пушкарева 143 миллиона рублей в пользу МУПВ «Дороги Владивостока» в рамках гражданского иска предприятия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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