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Вчера, 23:09
 

Дело экс-мэра Пушкарева вернули во Владивосток

Дело экс-мэра Пушкарева вернули во Владивосток

Верховный суд (ВС) РФ отклонил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности гражданского дела по иску ведомства об обращении в доход государства более 3,2 миллиарда рублей с бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного на 15 лет колонии строгого режима, сообщают "Вести:Приморье" в пресс-службе суда.

«Суд отказал в изменении территориальной подсудности», - сказала собеседница агентства.

Таким образом, иск Генпрокуратуры будет рассматриваться в Советском районном суде Владивостока.

По данным ведомства, основанием для подготовки искового заявления послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»). В результате сговора было заключено не менее девяноста контрактов и получено по ним более 3,2 миллиарда рублей.

Решением Арбитражного суда Приморского края указанные сделки по поставке строительных материалов признаны заключенными в результате картельного сговора.

В апреле Тверской суд Москвы приговорил Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Ему также был назначен штраф в размере 500 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 10 лет.

Кроме того, суд взыскал с Пушкарева 143 миллиона рублей в пользу МУПВ «Дороги Владивостока» в рамках гражданского иска предприятия.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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