За 37 лет существования Приморского краевого наркодиспансера в нем более 15 тысяч человек пытались исправить свою судьбу. И если сначала боролись исключительно с алкогольным угаром, то теперь главная беда — наркотики. О том, как сегодня пациенты при помощи врачей преодолевают привыкания и срывы, и с чем люди в белых халатах пока не в силах справиться, — наш следующий репортаж.

Михаил Ростов, пациент отделения реабилитации №1 ПКНД: «У меня отец пил, очень часто ссоры были, я старался больше находиться на улице».

В 12 лет он впервые попробовал сигарету. А с уличными друзьями пришла дурман-трава. Шанс избавиться от пустых иллюзий был — служба в армии. Но помешало то, что врачи не в силах победить — непротивление злу. Михаил дал подсадить себя на иглу. Его биография типична для 80 % тех, кто находится сейчас в отделении реабилитации.

Ольга Берёзкина, специалист по социальной работе отделения медицинской реабилитации №1 ПКНД: «Особенности наших пациентов — это особенности их зависимости. Люди, которые, как правило, не привыкли работать, у которых есть проблемы во взаимоотношениях с родственниками, ряд социальных проблем. Мы передаем их судьбу в их руки, но при этом должны мягко направить и корректировать это».

Молодые матери-кукушки — особая категория. В отношении этих женщин существует и типовая судебная формулировка: «За недобросовестное исполнение родительского долга». У них отнимают детей, но органы опеки все же предоставляют шанс восстановить материнские права.

Валерий Ковалёв, заведующий отделением реабилитации №1, ПКНД: «Я бы оттолкнулся от слов хирурга средневековья Амбруаза Паре. Он говорил: «Я вас оперировал, пусть Бог вас излечит». Вот примерно так и мы можем сказать. Оптимистическую нотку дам. Вот те, которые хотят вылечиться, они действительно получат результат. И у нас немало пациентов с хорошей результативностью: и 25 и 30 лет».

Михаил Ростов, пациент отделения реабилитации №1, ПКНД: «Психологи делают индивидуальную программу... Они вникают в его мозг и разбирают принцип нарушения: что же с ним произошло… Настраивают мозг заново и в правильную сторону. Это очень сложно дается, слезы льются. Вот не поверите, у мужиков слезы».

Начало положено. Пациент две недели не курит. Наберется ли сил на главную битву?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]