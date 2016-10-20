Во Владивостоке в районе бывшего «Хаятта» у набережной Цесаревича запретят парковку

Специалисты отдела организации дорожного движения администрации Владивостока сообщают об изменении схемы движения в районе дома № 10 по Корабельной Набережной. Здесь появится новый знак «Остановка запрещена» совместно с табличкой дополнительной информации «Работает эвакуатор».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, введение запрета парковки на правой стороне дороги по направлению от строящегося отеля к набережной Цесаревича связано с тем, что запаркованные автомобили очень часто создают большие неудобства другим участникам дорожного движения.

«Данный участок не позволяет по своей ширине организовывать места для парковки, так как это существенно сужает проезжую часть. Другие автомобилисты вынуждены выезжать на полосу встречного движения, что не только не безопасно, но еще и создает дополнительные заторы», - подчеркнули специалисты.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали о том, что после того, как с 1 мая автопарковка около набережной Цесаревича стала платной, многие автомобилисты начали бросать свои автомобили на дороге, ведущей от набережной Цесаревича к Корабельной набережной Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]