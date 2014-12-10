В приморском нацпарке гималайский медвежонок выпал из «гнезда» на научного сотрудника
Фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда» запечатлела семейство гималайских медведей, поселившихся в дереве с крупным дуплом. Во время сбора ценных кадров из камеры научный сотрудник столкнулся с одним из местных жителей лицом к лицу – из «гнезда» на него рухнул незадачливый медвежонок. Участники необычной ситуации не пострадали. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.
Инцидент произошел на одной из исследовательских площадок нацпарка. Автоматическая камера, установленная для фиксации дальневосточных леопардов и амурских тигров, засняла несколько дней жизни гималайских медведей – матери и двух детенышей. На фотографиях хищники активно лазают по крупному дереву за едой, а также ночуют в глубоком дупле. Именно этот «медвежий дом» стал местом встречи человека и дикого зверя.
Направляясь к камере для изъятия карты памяти с фотографиями и замены батарей, ученые еще не знали, что дерево облюбовали хищники. Ситуацию осложнял густой туман, окутавший заповедный лес: из-за ограниченной видимости специалисты на заметили в кроне дерева медвежонка. Юный зверь обнаружил себя только за несколько мгновений до падения. Испугавшись нежданных гостей, малыш сорвался с «балкона» своего дома и рухнул вниз, изрядно удивив специалистов.
«Гималайские медведи известны склонностью к лазанию по деревьям, однако лицезреть это воочию – совсем другое дело, – отметил Тимофей Петров, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Вероятно, медвежонок пытался спрятаться от нас, но случайно сорвался. Оказавшись на земле, он сразу же бросился к ближайшим кустам и благополучно скрылся в лесу. К счастью, в этот момент он был «один дома», и неудобного разговора с рассерженной матерью не последовало. Увидеть дикого гималайского медведя мне удалось впервые».
Полученные кадры с фотоловушки представляют интерес для специалистов «Земли леопарда», так как позволяют наблюдать особенности поведения животных, изучать их повадки. На снимках медвежата активно передвигаются в стремлении познать мир, что может говорить о любознательности и хорошем физическом состоянии малышей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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