«Палитра Приморья»: Сабантуй

Во Владивостоке отпраздновали Сабантуй. Праздник, который в историю вошел, как окончание весенних полевых работ татаро-башкирского общества, сейчас, в первую очередь, отмечается, как День народной дружбы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]