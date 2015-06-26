«Палитра Приморья»: Сабантуй
Во Владивостоке отпраздновали Сабантуй. Праздник, который в историю вошел, как окончание весенних полевых работ татаро-башкирского общества, сейчас, в первую очередь, отмечается, как День народной дружбы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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