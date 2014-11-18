Приморскому «Спасскцементу» разблокировали часть арестованных счетов для выплаты заработной платы и перечисления налогов. Сейчас напряжение на предприятие спало, однако работники – а это 2000 человек – все равно боятся остаться без денег. Как сегодня работает комбинат, и что по этому поводу думают краевые власти?

Трое детей, кредиты, съемная квартира — на его зарплату живёт вся семья. На спасском цементном заводе Александр Левченко уже три года трудится мастером смены. Ситуация с арестом счетов взволновала его не меньше других. Остаться без работы, значит — оказаться на улице.

Александр Левченко, мастер смены: «У всех кредиты, и, конечно, мы переживаем, это градообразующее предприятие, и работать, в принципе, в Спасске негде, придётся молодёжи уезжать со Спасска» .

Счета «Востокцемента», в эту группу компаний входит спасский цементный завод, арестовали в начале июня. Однако спустя месяц часть из них разблокировали, чтобы выплатить людям заработную плату и перечислить налоги. Сейчас деньги есть только на эти нужды. Купить материалы и оплатить топливо на предприятии не могут.

Сергей Яковец, председатель профкома: «У нас арестованы счета, как нам быть, фактически, мы не можем ни ремонтировать, ни закупать оборудование».

С таким вопросом председатель профкома Сергей Яковец обратился к губернатору Приморья, который во время поездки в Спасский район встретился с работниками предприятия. Глава региона ситуацией обеспокоен, и две недели назад о проблеме «Спасскцемента» лично сообщил председателю Правительства Дмитрию Медведеву.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы со своей стороны сейчас эту работу тоже ведём с тем, чтобы не только был снят арест со счетов, но и была производственная деятельность с тем, чтобы предприятие работало. А требования суда было переложено на недвижимое имущество».

10 000 тонн цемента на стройки всего Дальнего Востока ежедневно отгружают на предприятиия. Сейчас здесь работают на запасах, которые накопили ранее. Но что будет, когда они закончатся — вопрос тревожит и генерального директора «Востокцемента» Алексея Сысоева.

Алексей Сысоев, генеральный директор компании «Востокцемент»: «Если счета не разблокируют полностью, то у нас не будет возможности выполнять заказы, у нас отсутствуют материалы. Предприятие остановиться и мы не сможем выпускать продукцию».

Острый вопрос для всего Дальнего Востока. В группу компаний «Востокцемент» входят заводы нескольких регионов. Спасский обеспечивает цементом предприятия со всего Приморского края, в числе которых и «Звезда» в Большом Камне. Если «Спасскцемент» прекратит работу, то и у судостроительного коплекса могут возникнуть проблемы.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Если остановится этот завод, то там есть цикл непрерывного литья этого дока, когда около 1000 тонн бетона должны укладываться без перерыва, и сегодня они вынуждены строить бункера, где-то думать, закупать за рубежом цемент, это же вещи абсолютно абсурдные при наличии на территогрии Приморья такого завода».

2000 человек, а это 12 % всего занятого населения, могут потерять рабочие места, если арестованные счета не разблокируют окончательно. Пока люди в срок получают аванс и зарплату и надеются, что проблема разрешится и Спасский цементный завод будет работать, как и раньше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]