Во Владивостоке прошли соревнования по гребле на «драконах» между спортсменами России и Китая

Приморские гребцы взяли золото на своих «драконах». Водная гонка прошла в бухте Новик. Во время соревнований россиянам удалось одержать верх над непростыми соперниками из Азии.

Победители ликуют! В их руках главный приз соревнований по гребле на «драконах» — кубок губернатора Приморского края. Они лучшие из 50 команд. И это первая победа приморских спортсменов за последние три года. На этот раз китайские гребцы, которые долго не уступали первую ступеньку пьедестала почета, остались позади.

Илья Булатов, капитан команды «Prim Dragon», Владивосток: «Мы не понимали, что выигрываем. Мы гребли до конца, уже сил просто не было: третья гонка сегодня. Выложились просто на 120 %, буквально руки не поднимались, но на характере всё сделали, как надо».

Гребля на лодках «дракон» зародилась в Поднебесной более 2000 лет назад. В Приморье такие соревнования проводят с 1998 года. На сегодняшний день «драконы» основательно поселились в российских акваториях и ежегодно их популярность только растет.

Гребля на «драконах» — физически тяжелый спорт. Но женские команды это не останавливает. Особенно, когда приморские спортсменки буквально вырывают победу!

Ольга Ибрагимова, капитан команды «Аквамарин», Владивосток: «Боролись до конца. У нас есть цель и мы к ней шли слаженно. Это был самый главный мотив».

Проигрыш на этих соревнованиях китайских спортсменов нисколько не расстроил. Гребец Чан Цзялун в этом спорте уже не один десяток лет. Говорит, в соревнованиях участвует в первую очередь ради удовольствия.

Чан Цзялун, гребец команды «Hong Kong Freedom Dragon Boat Club», Гонконг: «Я уже не молод, мне за 50. За всю жизнь мы с командой успели поучаствовать в соревнованиях по всему миру. Гребли в Америке, в Германии и, конечно, в России. Мы любим «драконов» и рады, что наши ближайшие соседи так же поддерживают наши увлечения».

В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Генконсульство КНР во Владивостоке оказало особую поддержку этим соревнованиям.

Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта администрации Приморского края: «Мы приезжаем в Китай и участвуем в соревнованиях, а китайские спортсмены приезжают к нам. И я думаю, что вот эти начинания и добрые традиция мы будем так же продолжать и налаживать дружеские отношения с нашими китайскими друзьями».

Для команды «Prim Dragon» победа в 16-ом Кубке губернатора по гребле на драконах стала отборочным туром на предстоящий чемпионат России. Он пройдет в июне следующего года. Но на этом команда не остановится. Главная цель приморцев — участие в чемпионате мира.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]