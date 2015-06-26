Народными плясками и пловом в дальневосточной столице отпраздновали 27-ой Сабантуй. Праздник, который в историю вошел, как окончание весенних полевых работ татаро-башкирского общества, сейчас, в первую очередь, отмечается, как День народной дружбы. Только в Приморье проживают 158 народностей. О друзьях, которые познаются в радости — далее.

Сабантуй — праздник мира, добра и дружбы. Всё на площадке Минного городка. Здесь десятки тематических шатров, где одни меряются силой, другие на вкус пробуют национальные сладости татар и башкир, а третьи изучают национальный колорит и традиции. 27-ой Сабантуй собрал десятки национальностей. Впервые в дальневосточную столицу приехали гости из Якутии и Калмыкии.

Рамиль Кильмухаметов, председатель общественной организации татар и башкир Приморского края: «Это праздник не только татар и башкир, это праздник межнациональный. Гости приезжают с различных общин и диаспор. Ассамблея народного Приморья всегда нас поддерживала».

Зиля Гафурова — уроженка Башкортостана. Еще в детстве особую любовь питала к национальной одежде, с переездом в Уссурийск колорит традиций перенесла в творчество. Уже много лет она автор ручных кукол.

Зиля Гафурова, представитель татаро-башкирского общества г. Уссурийск: «Ключевые у башкир монетки. Например, у меня настоящий башкирский костюм. Башкирский сразу можно определить. Вот монетки. А татарские все с оборками».

По башкирским традициям звон монет отгоняет злых духов и защищает от порчи. Поэтому национальный костюм женщины по-прежнему обильно украшен червонцами. К слову, традиции не только в нарядах сохраняются. Главней всего воспитание детей.

Занфира Бурая, представитель татаро-башкирской организации г. Артём: «Детей своих, внуков, правнуков учим, чтобы взрослых почитали и старших. Уважали, в первую очередь, родителей, друг друга. Всех национальностей».

Приморье, без преувеличения, регион многонациональный. Здесь проживают 158 народностей. Праздники такого масштаба в первую очередь направлены на укрепления межнациональных отношений.

Ольга Ивченко, заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края: «Мы все народы Приморского края призываем к нам обращаться. Мы всегда поможем. Такое количество народов — это одна из особенностей Приморского края».

Сабантуй в Приморье появился 27 лет назад. Тогда в Надеждинском районе гулянья устраивали в последнюю субботу июня. Сейчас же веселье проходит во Владивостоке. В это время в дальневосточной столице туманно и дождливо, поэтому и подстраиваться приходится под погоду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]