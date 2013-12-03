Полиция: 43 таксиста привлечены к ответственности в рамках профилактической операции «Такси» 

С начала текущего года во Владивостоке зарегистрированы 60 ДТП с участием автомобилей такси. В целях профилактики ДТП с участием водителей, осуществляющих перевозку пассажиров, в краевом центре прошла операция «Такси». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В течение двух дней сотрудники ГИБДД Владивостока за различные нарушения привлекли к ответственности 43 водителя таксомоторных компаний.

Инспекторы ДПС составили 17 административных материалов в отношении водителей такси, не имевших при себе страхового полиса или документов на право управления транспортным средством.

10 таксистов привлечены к административной ответственности по статье 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности).

В ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлены 2 водителя такси, не предоставивших преимущества в движении пешеходам.

6 сотрудников таксомоторных компаний осуществляли перевозку пассажиров, несмотря на наличие неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Данные автомобилисты привлечены к ответственности по статье 12.5 КоАП РФ.

Инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению нарушений правил дорожного движения, влияющих на аварийность, а также проверке документов лиц, осуществляющих пассажирские перевозки, в том числе – документов, подтверждающих право на трудовую деятельность водителей, которые не являются гражданами РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]