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Строители возвели уже 24 метра подпорной стены в сквере Анны Щетининой во Владивостоке

Строители возвели уже 24 метра подпорной стены в сквере Анны Щетининой во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

Подрядчики по заказу администрации Владивостока возводят новую подпорную стену в сквере имени А. Щетининой на улице Крыгина. На сегодня уже смонтировано 24 метра опорной конструкции, работы продолжаются. По окончании строительных работ рабочие приступят к восстановлению благоустройства самого сквера.

Подрядчик выполняет работы согласно графику, хотя погодные условия нередко и неблагоприятны для строителей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Подрядчик смонтировал «матрац Рено», а также габионы с заполнением их камнем на участке в 24 метра с переменной высотой. Сейчас высота конструкции на некоторых участках достигает уже шести метров», - рассказали специалисты.

Напомним, что в сквере имени Анны Щетининой строителям предстоит возвести подпорные стены общей протяженностью более 94 метров, а также благоустроить сам сквер. Высота подпорных конструкций на разных участках будет составлять от 4 до 12 метров.

 «Вторым этапом работ предусмотрено восстановление благоустройства самого сквера. Здесь выполнят вертикальную планировку территории, устройство тротуарной плитки, восстановят повреждённое металлическое барьерное ограждение, газоны и высадят молодые саженцы кустарников», - добавили специалисты. 

Работы планируется завершить в октябре.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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