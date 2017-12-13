«Вести: Приморье»: Уникальное предложение для экотуризма в Приморье

Новая фишка экологического туризма в Приморье — по сопкам Лазовского района гордо ступают красавцы-маралы! Семья из Находки мечтает оленеводство в Приморье возродить! Сюжет о заповедной долине и благородных маралах смотрите в программе «Вести: Приморье» в 17.00 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]