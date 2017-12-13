«Вести: Приморье»: Уникальное предложение для экотуризма в Приморье
Новая фишка экологического туризма в Приморье — по сопкам Лазовского района гордо ступают красавцы-маралы! Семья из Находки мечтает оленеводство в Приморье возродить! Сюжет о заповедной долине и благородных маралах смотрите в программе «Вести: Приморье» в 17.00 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
26.06.2019 "Вести: Приморье": Краевая авиация наращивает обороты
-
19.06.2019 "Вести: Приморье": почем приморская земляника?
-
05.06.2019 "Вести: Приморье": В любой момент могут рухнуть мосты на дороге Молдавановка - Фурманово
-
17.05.2019 "Вести: Приморье": Для Наливкина нет неразрешимых проблем - уссурийцы троллят местную власть
-
20.03.2019 Во Владивостоке коллекторы распоясались - под удар попали жильцы целого подъезда
-
13.12.2017 Сергей Ищенко в программе "В рабочий полдень"
Добавить комментарий