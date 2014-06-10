Дорогу в районе села Тереховка восстанавливают в Приморье

Сотрудники «Примавтодора» восстанавливают проезжую часть автомобильной дороги Утесное–Красный Яр–Тереховка в Уссурийском городском округе. На ее состояние поступали многочисленные жалобы от местных жителей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации филиала «Никольский» АО «Примавтодор», работы проводятся на участке протяженностью 10 километров.

«Чтобы укрепить дорожное полотно, проводим выборку пучин с заменой слабого грунта на слой прочного скального грунта, уплотнением. Затем отсыпаем пескогравийную смесь. К настоящему времени отсыпано уже более 500 кубометров скального грунта и 400 кубометров пескогравия», – рассказали специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]