Дорогу в районе села Тереховка восстанавливают в Приморье
Сотрудники «Примавтодора» восстанавливают проезжую часть автомобильной дороги Утесное–Красный Яр–Тереховка в Уссурийском городском округе. На ее состояние поступали многочисленные жалобы от местных жителей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации филиала «Никольский» АО «Примавтодор», работы проводятся на участке протяженностью 10 километров.
«Чтобы укрепить дорожное полотно, проводим выборку пучин с заменой слабого грунта на слой прочного скального грунта, уплотнением. Затем отсыпаем пескогравийную смесь. К настоящему времени отсыпано уже более 500 кубометров скального грунта и 400 кубометров пескогравия», – рассказали специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
07.10.2016 Около 800 тысяч квадратных метров дорожного покрытия восстановил "Примавтодор" после тайфуна
-
13.09.2016 В Приморье восстанавливают подход к мосту в Лазовском районе
-
13.09.2017 Асфальтирование дороги в Новонежино начинается в Шкотовском районе Приморья
-
30.01.2019 Под Уссурийском возобновили ремонт стратегически важной дороги
-
19.05.2017 Ударными темпами идет строительство второго участка гострассы от Артёма до Большого Камня
-
10.06.2014 В Приморье выявлен незаконный карьер по добыче скального грунта
Добавить комментарий