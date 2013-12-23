Самые востребованные у абитуриентов специальности назвали колледжи Приморья

Колледжи Приморского края ведут активную работу по привлечению будущих студентов. Уже определены самые востребованные у выпускников профессии и специальности. Более 3,5 тысяч заявлений на поступление подали абитуриенты.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте образования и науки Приморского края, ежедневно сотни абитуриентов подают заявления на программы среднего специального образования в колледжи. В 2019 году предусмотрено 7 465 бюджетных мест для приема на обучение.

«В том числе 2 525 бюджетных мест – для обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 400 – для обучения по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 4 540 мест на бюджете – для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена», – сообщили специалисты.

Спросом пользуется Приморский политехнический колледж. Самыми востребованными у абитуриентов специальностями стали «Архитектура», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и «Гостиничный сервис». Как пояснил директор учреждения Олег Крицкий, конкурс на место по этим направлениям – в среднем четыре человека, при этом на каждую специальность отведено 25 мест.

«Обстановка у нас рабочая, приходят родители с детьми, изучают информацию о направлениях и подают заявления. Мы ответственно отнеслись к новому набору абитуриентов и подготовили информационные стенды, которые содержат подробное описание специальностей. Также в приемной комиссии всегда находятся преподаватели, готовые ответить на вопросы», – отметил директор.

В Промышленном колледже энергетики и связи Владивостока на конкурс предоставлено 345 бюджетных места. Самые востребованные специальности – «Компьютерные системы и комплексы», «Электрические станции, сети и системы».

В Уссурийском агропромышленном колледже особой популярностью среди абитуриентов пользуется направление «Ветеринария» – подано уже 73 заявления, тогда как колледж предлагает 45 бюджетных мест.

В департаменте образования и науки также подчеркивают, что большое число заявок во всех колледжах региона также наблюдается по направлениям: пожарная безопасность, информационные системы и программирование, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, компьютерные сети, организация перевозок и управление на транспорте, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и другим.

Заявления принимаются до 15 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]