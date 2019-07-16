После инцидента с инспекторами ГИБДД полицейские "закошмарили" бутлегеров с Шаморы

Сотрудники приморской полиции проводят профилактические мероприятия по контролю над соблюдением правил оборота алкогольной продукции.

Так, полицейскими УМВД России по городу Владивостоку совместно с представителями Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка был проведен рейд в местах отдыха в районе бухты Лазурная.

В ходе рейда проверены места общественного питания. Установлено, что в ряде заведений осуществлялась продажа алкоголя без лицензии на право реализации и хранения алкогольной продукции.

Составлено 4 административных протокола, из них 2 - за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами (статья 14.17.1 КоАП РФ) и 2 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (статья 14.1 КоАП РФ).

Так, в одном из киосков выявлена незаконная реализация пивных напитков. Из оборота изъято 73 литра алкогольной продукции. 27-летний индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.

Санкция статьи 14.17.1 КоАП РФ предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ходе проверочных мероприятий на территории одного из кафе был выявлен склад незаконного хранения алкогольной продукции. В сорокафутовом контейнере хранились 19-литровые канистры с вином без акцизных марок. Изъято 118 канистр спиртосодержащей жидкости общим объемом 2,2 тонны на сумму 226 тысяч рублей.

Все спиртное изъято и передано на ответственное хранение в Росспиртпром.

По факту незаконного производства алкогольной продукции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Материалы об административных правонарушениях переданы по подведомственности в мировой суд для принятия решений по существу.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "вооруженные ножами и битами торговцы избили сотрудников ГИБДД". "В воскресенье, 7 июля, в районе бухты Лазурной произошла массовая драка между отдыхающими в кафе у моря сотрудниками ГИБДД и торговцами шашлыками и шаурмой. Более десятка нападавших кавказской внешности были вооружены ножами, битами и арматурой. В результате пострадали пятеро полицейских. После инцидента оперативники начали массовые проверки кафе на Шаморе, в ходе рейда 12 июля изъяли 2,5 тонны вина".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru