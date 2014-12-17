Рукотворная древность. Во Владивосток прибыл выставочный проект под названием «Ульгер». В переводе с бурятского это значит «легенда». Героев старинных сказаний олицетворяют авторские куклы, сделанные по эскизам знаменитого скульптора Даши Намдакова. Его братья и сестры создают экспонаты, которые приобретают лучшие музеи мира.

На эту выставку заходят, словно в шатер Шамаханской царицы. Вернее, бурятской принцессы — на волшебном единороге, в серебряной парче и старинных кружевах возвышается она над такими же луноликими красавицами. У каждой свой наряд, своя прическа, своя легенда. Вот Девушка-Лебедь: была птицей, а стала прародительницей рода Хори. К нему относится и семья мастеров Намдаковых из Улан-Удэ. Четыре сестры и четверо братьев, один из которых — скульптор Даши, уже прославился на весь мир.

Доржима Намдакова, художник, дизайнер кукол: «Он отправляет нам работы в карандашном варианте, без конкретных прорисованных деталей, все остальное он доверяет нам. Вышивку если показать — это мамина работа, показали ей как вышивать, а она села и сделала по-другому, и у нее какая-то своя манера получилась. Это золотыми нитками вышито наскальные рисунки, мы их просто расписали, окрасили».

Каждая из таких кукол рождается 2—3 месяца. Участвует даже бабушка — вышивает дорогую тесьму, словно из столетних сундуков. Сестры делают тончайшие аппликации, красят и специально состаривают ткань. Возникает иллюзия древности — то ли ожившая сказка, то ли настоящие сокровища далеких предков. Старший брат делает проволочные каркасы, троны, ювелирные украшения. Для куклы Амазонки выковал доспехи древней воительницы азиатских степей.

Надежда Комарова, искусствовед арт-фонда Даши Намдакова (г. Москва): «Кочевники все — не только мужчины, воины. Дети садятся на лошадь в три года и женщины смогут всегда сходить на охоту и убить зверя и прокормить семью большую. В традиции бурятского народа — заниматься теми ремеслами, которые помогают им выжить в суровых условиях степи, это мастерство передается из поколения в поколение, традиции хранятся в семье».

Плетение из волос яка, литье, ткачество, резьба — так вручную раньше создавались красота и богатство. Стремление в каждом образе дойти до совершенства превратило мастеров Намдаковых в талантливых художников. Выставка «Ульгер» уже объехала полстраны — древняя легенда летит на крыльях фантазии, вечно юная и живая. Всего лишь месяц она пробудет во Владивостоке в Парадном зале Приморской картинной галереи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]