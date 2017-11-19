Больше 1000 домов во Владивостоке останутся без холодной воды почти на сутки

В среду, 17 июля, от холодного водоснабжения во Владивостоке почти на сутки будут отключены 1046 домов. Воды не будет по 841 адресу в Ленинском районе, 187 в Первореченском и 18 в Первомайском.

По данным сервиса «Отключения воды и света на VL.ru», с 03:00 до 23:45 отключения холодной воды ожидаются по адресам:

Ленинский район (841):

Адмирала Кузнецова, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, стр. 5, 49, стр. 6, 49, стр. 8, 50, 52, 53, 53/1, 53/1, стр. 3, 53/1, стр. 2, 54, 54в, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Адмирала Юмашева, 2, 2в, 2в, стр. 2, 4, 4, стр. 2, 6, 6а, 6а, стр. 2, 6а/1, стр. 4, 8, 8а, 8-б, 8в, 8г, 8а, стр. 2, 8а, стр. 3, 10, 10а, 12, 12а, 12-б, 12г, 12д, 12г, стр. 2, 12, стр. 2, 12, стр. 3, 14, 14а, 14-б, 14в, 14г, 14к, 14л, 14в, стр. 2, 16, 16а, 16-б, 16г, 16д, 18, 18а, 18-б, 20, 20а, 20-б, 20-б, стр. 2, 22, 22а, 22в, 24, 24а, 24г, 24в, 26, 26а, 26а, стр. 1, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40, стр. 2;

Аллилуева, 2, 2а, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14;

Баляева, 58, 58, стр. 1, 60, 62, 64;

Батумская, 15а;

Братская, 13, 27, 34, 36, 38;

Брестская, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 23;

Брестский пер., 1а, 1-б, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

Буссе, 3, 3а, 3а, стр. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16, 20-б;

Ватутина, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;

Верхняя, 4г, 7, 7, стр. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17а;

Владикавказская, 1, 3, 5;

Воропаева, 31, 33, 35;

Всеволода Сибирцева, 56, 62в, 80а, 80-б, 80, 84а;

Высокая, 12, 27, 27а, 29, 30, 31, 33;

Высоковольтная, 3;

Горийская, 4, 6;

Горная, 25, 31, 31а, 33, 33а;

Громова, 8, 10, 12, 12а, 12, стр. 1;

Жариковская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 20в, 20д, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 40, 42, 44а, 44-б, 44д, 46, 46а, 46-б, 48, 48а, 48-б, 50а, 50-б, 50в, 52д, 52в, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

Жуковского, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 72;

Зейская, 4, 4/2, 5, 10, 12;

Каплунова, 1, 3, 5, 6, 13, 15, 17, 23;

Карла Либкнехта, 10а, 34, 36, 37, 38;

Карпинского, 8а, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 22, стр. 2, 24, 24а, 26;

Карякинская, 18-б, 18в, 24, 24а, 26, 29, 29а, 33, 35, 37, 41;

Ковальчука, 26;

Котельникова, 13, 17, 21, 27, 29;

Кочубея, 1;

Красного Знамени пр-т, 114, 114а, 114а, стр. 2, 114, стр. 1, 114, стр. 3, 116, 118, 118в, 120, 120а, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 156, 156в, 158а, 164, 164а;

Ладыгина, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

Луговая, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 45а, 45, корп. 2, 45/2, стр. 1, 47, 47, стр. 2, 49, 51, 51а, 53, 55, 55а, 57а, 57-б, 59, 59а, 59-б, 59в, 59, стр. 1, 61, 63, 65, 69, 71, 71а, 71-б, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81а, 83, 83а, 83-б, 83в, 83, стр. 2, 85, 85а, 85в;

Маньчжурская, 1, 1а, 1-б, 1в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 76а;

Матросская 2-я, 9, 13, 15, 17, 17а, 18, 20, 22, 24;

Матросская 3-я, 17, 19, 22, 25, 27а, 27;

Матросская 4-я, 22, 26, 27, 29, 31, 31а, 32;

Матросская 5-я, 21, 24, 24а, 27, 27а, 28;

Матросская 6-я, 31;

Матросская 7-я, 25, 33а;

Муравьева-Амурского, 21/23;

Невельского, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Нейбута, 6, 8, 10, 10, стр. 1, 11, 12, 13, 15, 17а, 17а, стр. 2, 17, стр. 6, 17, корп. 4, 17, корп. 10, 17, корп. 5, 17, корп. 6, 17, корп. 7, 17, корп. 8, 17а, стр. 6, 17а, стр. 5, 19, 19, стр. 2, 21, 22, 22, стр. 2, 23, 24, 25, 26, 27, 27, стр. 1, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 41в, 45, 45а, 47, 47а, 47-б, 51, 51а, 51, стр. 1, 53, 53а, 53, стр. 1, 53а, стр. 1, 53, стр. 2, 57, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 83, стр. 1, 85, 85-б, 85, стр. 1, 87, 87а, 87а, стр. 1, 87а, стр. 2, 87а, стр. 3, 87а/1, 87а, стр. 15, 87а, стр. 14, 87а, стр. 4, 88;

Островского, 3, 4, 5, 10, 11, 11, стр. 1, 13, 13/1, 15;

Рабочая 10-я, 43, 45, 49, 56, 70, 72;

Рабочая 13-я, 12, 16;

Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197а, 205а;

Славянская, 17, 18;

Спиридонова, 9, 11, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 40, 42, 44;

Станичная, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27;

Стрелковая, 46, 50;

Террасная 4-я, 34, 36, 38, 40;

Террасная 5-я, 33, 35, 40, 43;

Тобольская, 8, 10, 11, 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31;

Толстого, 30, 32, 32а, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52;

Тунгусская, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 69;

Тюменская, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

Фадеева, 47д, 65, 67;

Флотская 1-я, 56;

Флотская 4-я, 37/39;

Черняховского, 3, 5, 7, 9, 13, 19, 21;

Шепеткова, 37, 40, 46, 60;

Шилкинская, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 10, стр. 2, 11, 12, 13, 15, 16, 16а, 16а, стр. 2, 19, 20, 21, 30, 34, 36, 38, 42;

Яблочкова, 55, 58, 60, 62.

Первомайский район (18):

Сахалинская, 1, 1а, 1в, 1в, стр. 3, 1в, стр. 5, 1, стр. 2, 1в, стр. 4, 1д, 3, 3а, 3в, 3, стр. 2, 3а, стр. 1, 3в, стр. 1, 5, 5а, 5-б, 5в.

Первореченский район (187):

Адмирала Юмашева, 11, 19, 26, стр. 7, 35;

Аллилуева, 3, 5;

Баляева, 34, 34, стр. 1, 36, 38, 40, 42, 42, стр. 1, 46, 48, 48, стр. 6, 48, стр. 1, 50;

Жигура, 2, 3, 4, 6, 18, 20, 22, 22а, 22а, стр. 1, 24, 26а, 42, 44, 48, 48, стр. 3, 48, стр. 2, 48, стр. 1, 50, 50, стр. 2, 52, 54;

Карьерная, 1, 1а, 2, 2в, 2-б, 3, 3а, 3-б, 3, стр. 5, 4, 4а, 6, 6а, 6, стр. 5, 8, 8а, 8-б, 10, 10а, 11, 11, стр. 3, 12, 12а, 13, 18а, 18, 18-б, 18в, 20, 20а, 20а, стр. 2, 20-б, 20а, стр. 15, 20а, стр. 3, 20а, стр. 6, 20а, стр. 4, 20а, стр. 3а, 20а, стр. 17а, 20а, стр. 17, 20а, стр. 8а, 20а, стр. 12а, 20а, стр. 20, 20а, стр. 23, 20а, стр. 9-б, 20а, стр. 5, 20а, стр. 22, 20, стр. 7, 20а, стр. 1, 20а, стр. 9, 20а, стр. 19, 20а, стр. 24, 22, 22, стр. 2, 24, 26, 28, 28, стр. 2, 30, 31, 32;

Котельникова, 2, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 30;

Луговая, 50, 50а, 52, 52а, 52-б, 52в, 52г, 52д, 52е, 52ж, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 78, 89а, 89а, стр. 2, 95а;

Народный пр-т, 11, 13, 15;

Руднева, 1, 3, 4а, 5, 13в, 14, 17-б;

Сабанеева, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

Сельская, 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 15;

Снеговая, 18-б, 30, 31, 61, 63, 71, 74;

Южная 3-я, 3, 4, 4-б, 5, 6.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]