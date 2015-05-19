Глобальный ремонт дорожного полотна стартовал в Уссурийске. В этом году в городе отремонтировать планируют почти 20 улиц. Большая реконструкция коснется и сельских дорожных артерий.

- Хорошо, гладко, спокойно ездить. Удобно.

Так лаконично, но по делу уссурийские водители характеризуют обновленные магистрали. В этом году в городе стартовала глобальная реконструкция дорог. Ровный асфальт уже появился на четырех объектах. Это и центральные улицы, и внутриквартальные проезды. Сейчас работы ведутся на Краснознамённой. Улица — одна из самых оживленных, и ремонт здесь требовался давно.

- Тут вообще ухабы по этой стороне были, а так хорошие дороги стали.

- Давно ждали этого. По сравнению с прошлыми годами очень много уже сделано. Буквально за короткий срок.

На этот участок подрядчик зашел в конце июня. Почти 1,5 километра асфальта постелили за две недели. По обеим сторонам выровняли бортовой камень. Осталось лишь нанести разметку и восстановить тротуар.

Игорь Ключников, первый заместитель директора МУП «Тепловые сети»: «Это уже второй участок по Краснознамённой. А дальше пойдут еще семь объектов, которые мы будем доделывать. Всего мы выиграли по аукционам 11 объектов. Объем работ в УГО в этом году очень значительный по благоустройству территорий и асфальтированию дорог».

Большой ремонт ждут и сельские дороги городского округа. Помимо местного финансирования, муниципалитет получил поддержку краевой администрации. На качественные дороги Уссурийска выделили почти 400 миллионов рублей.

Виктория Сарада, корреспондент: «В Уссурийске уже обновили тысячи квадратных метров дорожного полотна, и это лишь малая часть глобальной реконструкции. Финал ремонтных работ запланирован на октябрь. К этому времени в городе, помимо обновленных магистралей, появятся пять совершенно новых тротуаров».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]