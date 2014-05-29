В Лазовском районе группа единомышленников поднимает «непаханную целину» экологического туризма и, понемногу, экономику района. По соседству с заповедником у подножья природного памятника — сопки Маяк — поселились благородные маралы. Олений питомник основала семья из Находки и сейчас мечтает открыть его филиал во Владивостоке, на острове Русский.

Ему всего несколько часов, но перед воссоединением с мамой и всей большой компанией соплеменников обязательное чипирование — так положено. Небольшая ранка вокруг ушной бирки уже к вечеру затянется.

Сергей Арнаут, владелец питомника маралов «Заповедная долина»: «Это сегодня у нас 250-й, юбилейный мараленок. Они рождаются пятнистыми и в течение двух месяцев пятна пропадают. Назовем Денис, пусть Дэн будет. Приезжайте через год, увидите, что с ним будет».

А будет по склонам окрестных сопок гордо ходить Его Светлость Кавалер Денис Благородный — так здесь обращаются к рогатым красавцам. А там и на повышение пойдет — в будущем Маркизом или даже Королем станет. Питомник маралов «Заповедная долина» в десяти километрах от поселка Лазо семья Арнаут решила основать три года назад. За оленями ездили на Алтай, с той поры все вместе с головой погрузились в эту науку.

Сергей Арнаут, владелец питомника маралов «Заповедная долина»: «Очень дружелюбные люди. Я два раза в год летаю на Алтай по хозяйствам, смотрю, делятся опытом. У нас говорят панты а на Алтае — панты».

- А сами думаете, как правильно?

- У нас, скорее всего, панты потому, что красивые и рослые. Кровь, которая в них бежит, там содержание полезных веществ очень большое.

Первым разводить оленей решил сын Александр. Закончил вуз с профильным образованием и по программе «Начинающий фермер» старт взял с молочного животноводства. Но случайно услышал про маралов.

Александр Арнаут, директор питомника маралов «Заповедная долина»: «Кормить, кормить, и еще раз кормить. Ест все, что растет в нашем крае. Панты срезаются раз в год. Есть немного проблемы, мы ориентируемся на внутренний рынок. Стараемся на связываться с азиатами, которые хотят просто приехать и купить сырье. Мы пытаемся здесь найти глубокую переработку».

Сергей Арнаут, владелец питомника маралов «Заповедная долина»: «Раньше в Приморье все их кушали, панты на меду, это была наша фишка. Цель наша — чтобы нас запустили на остров Русский. Нам достаточно было бы около 50 гектар, люди посещали и иностранные туристы».

О «Земле благородного марала» на Русском они мечтают больше года. Ведь это и есть цивилизованный экологический туризм, который на большом острове всё никак не получается. Семья Арнаут верит, что их услышат и, быть может, гордые красавцы маралы пропишутся и во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]