"Пока везет": 16 июля южнее Владивостока произошло землетрясение
Сегодня утром у берегов Приморского края в 8:05 местного времени произошло землетрясение магнитудой 4,2. Сейсмособытие зарегистрировано в Японском море в 140 км от Владивостока. Эпицентр землетрясения находился с координатами 42°04’48″с.ш., 130°57’36″в.д.. Глубина: 560 км. Расстояние от эпицентра до п. Славянка 92,42 км.
Угроза цунами нет.
Землетрясение снова произошло на большой глубине.
"Пока нам везёт, но как я говорил ранее, толчки происходят все чаще и чаще в нашем регионе", - написал в комментариях создатель сайта Маглипогода Руслан Юрковский .
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, как пятиметровая волна ударила по побережью Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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