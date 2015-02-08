"Пока везет": 16 июля южнее Владивостока произошло землетрясение

Сегодня утром у берегов Приморского края в 8:05 местного времени произошло землетрясение магнитудой 4,2. Сейсмособытие зарегистрировано в Японском море в 140 км от Владивостока. Эпицентр землетрясения находился с координатами 42°04’48″с.ш., 130°57’36″в.д.. Глубина: 560 км. Расстояние от эпицентра до п. Славянка 92,42 км.

Угроза цунами нет.

Землетрясение снова произошло на большой глубине.

"Пока нам везёт, но как я говорил ранее, толчки происходят все чаще и чаще в нашем регионе", - написал в комментариях создатель сайта Маглипогода Руслан Юрковский .

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, как пятиметровая волна ударила по побережью Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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