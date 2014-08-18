В Приморье может обрушиться очередной мост
В Партизанском районе Приморского края надломилась опора автомобильного моста, связывающего села Бровничи, Фридман и Тигровой с трассой во Владивосток. Местные жители опасаются, что сооружение рухнет и они останутся отрезанными от «большой земли». Департамент дорожного хозяйства в ответ на запрос сообщил, что даст указания компании «СПЕЦ СУ» обследовать мост.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, жители Партизанского района Приморского края рассказали, что о дефектах в опорной конструкции моста через реку Тигровую первыми узнали местные рыбаки. Один из несущих элементов мостового сооружения раскололся в участке стыка с горизонтальной плитой, удерживающей пролет моста.
Теперь сельчане беспокоятся, что мост может рухнуть в любой момент, поскольку движение по нему не ограничивается.
«По мосту постоянно ездят машины скорой помощи и пожарные автомобили. Ездят здесь и грузовики, доставляющие продукты в сельские магазины, а также груженые лесовозы. Они, видимо, и убили», - сообщает рыбак Сергей.
Отметим, данный мост – единственный способ проехать в села Бровничи, Фридман и Тигровой из Партизанска и Владивостока. Маршрут пользуется популярностью у туристов, так как здесь расположено знаменитое ущелье Дарданеллы.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что КГКУ «Примуправтодор» и подрядной организации АО «СПЕЦ СУ» будут даны указания о дополнительном обследовании моста. Они должны будут определить, какие меры необходимо принять для обеспечения безопасности дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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