При поддержке командования Северного флота в минувшие выходные Петербург посетили 10 воспитанников Владивостокского президентского кадетского училища Минобороны России — это филиал петербургского Нахимовского военно-морского училища, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на телеканал «Вести» — Санкт-Петербург».

Курсанты успели посмотреть Петергоф, познакомиться с достопримечательностями Петербурга, подняться на Нарышкин бастион Петропавловской крепости, где их старшие наставники дали полуденный выстрел.

В воскресенье курсанты отправились в Архангельскую область. Там они откроют дни памяти советских юнг на острове Соловки, и в день 115 годовщины со дня рождения Героя Советского Союза адмирала флота Николая Кузнецова возложат цветы к подножию памятника герою в Архангельске.

«Вести: Приморье» рассказывали в своем репортаже о том, как нахимовцы покидают Приморье и отправляются в патриотический тур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]