По факту тройного смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело

В Михайловском районе следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по факту автоаварии со смертельным исходом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Как сообщалось ранее, в районе 613 км автодороги Хабаровск—Владивосток произошло ДТП с участием трех машин.

Установлено, за рулем автомобиля МАН находился 52-летний житель Артема. Двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Тойота Приус и Сузуки Свифт. Далее МАН съехал с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате автоаварии погибла 30-летняя женщина-водитель Сузуки Свифт.

Водитель большегруза госпитализирован. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови нарушителя.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

В настоящее время водитель находится в хирургическом отделении районной больницы.

Назначено проведение ряда экспертиз. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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