Двор мечты. Активная жизненная позиция жителей дома на Гульбиновича помогает им совершенствовать придомовую территорию. Как проходит выполнение федеральной программы, с рабочим визитом проверил Олег Гуменюк.

Программа «Формирование комфортной городской среды» продолжает свою работу во Владивостоке. Яркий пример — многоквартирный дом на Гульбиновича. Жильцам удалось преобразить свой двор за бюджетные деньги. На сегодня работы почти закончены — здесь заменили бордюрный камень и асфальт. Ранее глава города лично встречался с местными жителями и вместе они определили фронт работ по микрорайону.

Любовь Решетникова, старшая по дому 29/2 Гульбиновича: «Мы приятно удивлены, наверное, и очень рады, что так быстро решился наш вопрос Я даже не знаю, какими словами мою радость... вот именно чисто по-человечески и жители все рады, и мы рады».

«Формированием комфортной городской среды» в Приморье занимаются с 2017 года. По условиям программы, собственникам дома нужно оплатить лишь 5 % от общей стоимости ремонтных работ.

Юрий Воробьев, генеральный директор управляющей компании «Дальневосточные коммунальные системы»: «Мы всегда собственникам говорим, принимайте решение на общем собрании об участии, проявляйте свою жизненную позицию поактивнее и все у нас получится».

Олег Гуменюк лично осмотрел результаты работы и заверил, что на этом дворовый ремонт не закончится — в планах уже в следующем году восстановить небольшой участок дороги на улице Гульбиновича, который служит проездом к многоквартирным домам.

Олег Гуменюк, мэр Владивостока: «На следующий год, когда дорогу будем делать, там тогда тропинки сделаем. Заасфальтируем и сделаем тротуары. Ну давайте, тогда на следующий год в планы ставим».

Местные жители всерьез намерены улучшать и развивать свой микрорайон и впредь. Так, люди пожаловались, что владельцы автостоянки, расположенной рядом с их домом, совершенно не следят за прилегающей территорией. Реакция администрации не заставит себя ждать.

Олег Гуменюк, мэр Владивостока: «Есть жалоба по поводу захвата территории. Мы посмотрим по координатам, что здесь и как и дадим предписание в течение двух месяцев. Или они убирают сами, или мы арестуем и увезем их на площадку».

В этом году во Владивостоке в рамках формирования комфортной городской среды отремонтируют 35 дворов. Также в программу вошли общественные площадки дальневосточной столицы. За счет бюджета в городе благоустроят пять скверов и парков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]