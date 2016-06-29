Помочь пациентам, больным раком крови, и сделать все для того, чтобы направление «онкогематология» вошла в национальный проект. Такую задачу поставили перед собой представители медицинского сообщества Дальнего Востока.

Проблема серьезная, утверждают эксперты, онкогематология не вошла отдельной строкой в национальный проект «Здравоохранение». А это значит, что тысячи людей со злокачественными заболеваниями крови могут остаться без серьезной поддержки, которую обещает программа. Чтобы исправить ситуацию, чиновники и врачи из Владивостока, Хабаровска и Москвы вышли с инициативой к депутатам Законодательного собрания края вынести проблему на всероссийский уровень.

Виктор Фисенко, врио вице-губернатора, директор департамента здравоохранения: «Онкология, в частности онкогематология, — это масштабная проблема и не только для Приморья и для Дальнего Востока, и в целом для Российской Федерации».

Пациенты с заболеванием раком крови требуют особенного лечения. Такие больные приобретают сразу острую — четвертую — стадию болезни, пораженные клетки вместе с кровотоком разлетаются буквально по всему телу — в такой ситуации спасти жизнь может только химиотерапия или пересадка костного мозга. На сегодня в крае существует лишь одна больница, помогающая детям с заболеваниями рака крови. Это детский краевой онкогематологический центр. Обучение новых специалистов и открытие молекулярной лаборатории может значительно улучшить ситуацию. И это станет реальностью, если направление «онкогематология» займет свое место в национальном проекте.

Людмила Минкина, зав. онкогематологическим центром: «К сожалению, дети тоже болеют. Болеть они начинают с раннего возраста. Иногда с рождения. У нас есть врожденная форма гематологических заболеваний, онкогематологических, которые требуют особого отношения, особых условий для приведения этого лечения».

Ежегодно в дальневосточном регионе регистрируется 7000 новых больных раком. Из них более 3000 мужчины еще 4000 — женщины. Чтобы уменьшить кадровый дефицит врачей-онкологов, в феврале в Приморье заработала программа переподготовки узких специалистов врачей онкологов.

Михаил Волков, главный врач Приморского онкологического диспансера: «Мы рассчитываем, что к концу года мы подготовим до 15 человек в крае. Которые уедут и будут работать в медицинских наших организациях первичного звена, что увеличит доступность онкологической помощи».

В ближайшие три года в регионе заработают 11 центров амбулаторной онкологической помощи. Всего в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на борьбу с онкологическими заболеваниями будет выделено более 400 миллионов рублей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]