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 Полицейские вернули жителю Приморья похищенную государственную награду 

 Полицейские вернули жителю Приморья похищенную государственную награду 

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть  отдела МВД России по городу Артему  поступило сообщение 66-летнего мужчины. Заявитель  рассказал, что из квартиры на улице Кирова похищены  юбилейные медали, среди похищенного государственная награда — знак  «Заслуженный шахтер РСФСР». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя Артема. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера и за незаконное хранение наркотиков.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Похищенные награды сотрудники полиции нашли и вернули законному владельцу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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