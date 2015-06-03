Полицейские вернули жителю Приморья похищенную государственную награду
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение 66-летнего мужчины. Заявитель рассказал, что из квартиры на улице Кирова похищены юбилейные медали, среди похищенного государственная награда — знак «Заслуженный шахтер РСФСР». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя Артема. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера и за незаконное хранение наркотиков.
В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Похищенные награды сотрудники полиции нашли и вернули законному владельцу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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