В Приморском театре молодежи — «необычайное происшествие». Именно так обозначен жанр премьеры, которая выходит под занавес сезона. Пьеса Гоголя «Ревизор», актуальная во все времена, взбодрила коллектив и новым режиссерским решением. На главные роли утверждены женщины.

Призрак высокого чиновника навис над провинциальным городком, где в бане в халатах и полотенцах нежатся местные начальницы, еще не представляя, какая запарка их ждет.

В 19 веке в пьесе у Гоголя было всего четыре женских персонажа. Сегодня дамы с энергией и талантами выходят на первые позиции: активно идут во власть и играют главные роли.

Станислав Мальцев, режиссер-постановщик спектакля: «В маленьких городках все замы — практически женщины. И, собственно говоря, вот эта взаимосвязь ревизора Хлестакова и женщин-чиновниц мне показалась любопытной, потому что власть, деньги любовь — это всегда все очень рядом».

- Чтоб отвечали «Всем довольны, Ваше превосходительство!» А кто будет недоволен, я ему такого неудовольствия дам!

В первоисточнике не изменили ни слова — разве что имена-окончания в женском роде поправили, и Антон Антонович сидит дома мужем Городничихи Анны Андреевны. Самым трудным для артистов было освоить витиеватый гоголевский текст.

Татьяна Донская, актриса Приморского театра молодежи: «Его Величество Гоголь — по большому счету, это такая высота недосягаемая, но мы небольшими шагами двигаемся в том направлении, и почувствовать вкус такого материала — это просто настоящее счастье актерское!»

Кому выпало счастье — так это Сергею Рюмкину. Только выпустился из Института искусств — и сразу «Ревизор», роль — мечта! Короля делает свита, а Хлестакова — окружение. Сергея на сцене поддерживают старшие коллеги, и он на глазах растет в актерской профессии.

Сергей Рюмкин, исполнитель роли Хлестакова: «Это все очень неожиданно, очень сумбурно. Суеты очень много во всем. Но я думаю, справимся со всем».

«Ревизору» уже почти два века. Комедию о том, как вертопраха приняли за большую птицу, Гоголь писал с болью в сердце и улыбкой на устах. Влюбленность во власть только подчеркивается женским ансамблем. Свою трактовку вечной классики театр молодежи покажет в ближайшие выходные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]