Во Владивостоке на «зебре» автомобиль сбил девушку

Во Владивостоке районе остановки общественного транспорта «Цирк» автомобиль сбил девушку, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Полицейские установили, что 16-летняя девушка перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Со слов 35-летнего водителя, он двигался со стороны Луговой в направлении центра. Внезапно на улице Светланская, 105, на пешеходный переход выбежала девушка. На светофоре для водителей в это время горел зеленый свет. Предпринять каких-либо действий, чтобы избежать наезда на пешехода, мужчина не смог.

В результате ДТП девушка получила сотрясение головного мозга, ушибленную рану лица и была госпитализирована в нейрохирургическое отделение ВКБ №2 Владивостока.

В ходе проверки установлено, что в 2018–2019 годах к административной ответственности мужчина, управлявший иномаркой, не привлекался. Состояния опьянения у него на момент ДТП не установлено.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда на несовершеннолетнего пешехода. Уточняются обстоятельства ДТП.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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