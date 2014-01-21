«Вести: Приморье»: Госдума приняла жесткие меры против против хамов на дороге
От штрафа в 5 тысяч рублей до 4 лет тюрьмы. Госдума ужесточила наказание для автомобилистов, которые мешают проехать скорой помощи. Зачастую недобросовестные водители намеренно не пропускают врачей.
Анастасия Анфимова, фельдшер: «Хамство неописуемое, многие подрезают, многие тормозят, многие нас вообще не пропускают, водители, которые рядом едут, ругаются, сами рассказывают этому хаму, что нужно пропустить скорую помощь. Каждый день одно и то же!»
Как часто с таким хамством сталкиваются во Владивостоке, и что делают в таком случае медики — расскажем в программе «Вести: Приморье» в 17.00 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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