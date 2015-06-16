«Дежурная часть»: Как не стать жертвой земельных и квартирных мошенников
Мошенничество. Сегодня эта сфера незаконной деятельности, без преувеличения, считается явлением обыденным. Особо привлекает мошенников недвижимость. В первую очередь, быстрым и большим «гонораром». Как не стать жертвой недобросовестных продавцов и арендодателей?
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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