Новый мост в Приморье готовят к бетонированию

Мост через реку Славянка на автомобильной дороге Уссурийск–Пограничный–Госграница готовят к бетонированию. Работы ведутся в рамках реконструкции участка трассы с 13 по 20 километры. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил представитель компании-подрядчика, новый мост будет шире, выше и прочнее стоявшего на этом месте сооружения, он выполнен с учетом всех современных требований по нагрузкам. Это четырехпролетный мост длиной 120 метров. Новый мост через реку Славянка спроектирован под нагрузку 14 тонн на ось и с повышенными гидрологическими требованиями, в которых были учтены максимальные паводки за 100 лет наблюдений.

Также в ходе реконструкции участка трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница ведется подготовка к бетонированию проезжей части путепровода на развязке в сторону села Покровка. Новая двухуровневая развязка позволит автомобилистам совершать безопасный поворот в сторону Покровки, двигаясь из Уссурийска, и из Покровки в сторону Пограничного. Теперь потоки автотранспорта не будут пересекаться.

После реконструкции этот участок станет шире и безопаснее для автомобилистов. С 7 до 10 метров увеличится ширина дороги, появятся полосы торможения и разгона, асфальтированные обочины и барьерное ограждение. По контракту срок завершения всех работ – декабрь 2019 года.

Отметим, автомобильная дорога Уссурийск–Пограничный–Госграница входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1». Она должна выдержать современные нагрузки от пропуска автомобильного транспорта. Реконструированные в 2009-2015 годах участки дороги с 20 по 72 километры эксплуатируются без замечаний уже почти 10 лет. В планах департамента выполнить до 2024 года реконструкцию этой трассы в полном объеме до пункта пропуска Пограничный.

Также департаментом планируется в 2020 году выполнение работ по ремонту пришедших в ненормативное состояние автомобильных дорог Октябрьского района, в том числе и автомобильную дорогу Галенки–Новогеоргиевка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]