Мошенники во Владивостоке предлагают билеты на День ВМФ по 700 рублей

Жителям Владивостока предлагают приобрести билеты на празднование Дня Военно-морского флота. Неизвестные разместили объявления в социальных сетях и продают приглашения по 700 рублей. Тихоокеанский флот официально заявляет, что это мошенники. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Накануне празднования 323-летия Военно-морского флота в социальных сетях появились объявления о продаже билетов на водную станцию ЦСКА. По информации авторов, цена билета – 700 рублей.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан II ранга Николай Воскресенский, информацию о продаже билетов разместили мошенники, поскольку этих пропусков в свободной реализации нет:

«Билеты на День ВМФ традиционно вручаются военнослужащим, членам их семей и отдельным гостям города. Они не распространяются через агентов, а передаются зрителям только через воинские части, подразделения ТОФ, а также по заявкам взаимодействующих с флотом организаций. На текущий момент билеты на День ВМФ даже не распечатаны. Все, кто в соцсетях распространяет информацию о продаже, являются мошенниками».

В ТОФ также отметили, что это давно отработанный вид мошенничества. Уже несколько лет подобные случаи фиксируют в Севастополе – главной военно-морской базе Черноморского флота.

Напомним, празднование Дня ВМФ состоится 28 июля. В военно-морском параде примут участие 40 кораблей и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более 2000 военнослужащих Тихоокеанского флота.

Лейтмотивом культурно-исторической программы станет 320-я годовщина учреждения Петром I Андреевского военно-морского флага. В постановках будут задействованы артисты Драматического театра Тихоокеанского флота, Ансамбля песни и пляски ТОФ, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы флота, детские патриотические клубы Владивостока и Приморья.

В Амурском заливе ракетные корабли будут имитировать нанесение удара по силам условного противника, малые противолодочные корабли осуществят поиск и уничтожение обнаруженной подводной лодки с применением противолодочного оружия, базовые тральщики выполнят траление фарватера и подрыв обнаруженных плавающих мин. Завершатся праздничные мероприятия салютом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru