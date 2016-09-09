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На выходных во Владивосток заглянет солнце

На выходных во Владивосток заглянет солнце

Фото: tumentoday.ru

В ближайшие выходные над Приморским краем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Лишь в ночь на субботу под влиянием атмосферных фронтов местами сохранятся небольшие и умеренные дожди. Температурный фон практически однородный. Фон минимальных температур +13…+20 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Днем в континентальной части жарко, +27…+33 °С, на побережье южный ветер понизит температуру до +18…+25 °С.

Погода во Владивостоке в выходные ожидается неплохой. Преимущественно без осадков. Днем солнца будет больше, чем в рабочие дни, и максимальная температура воздуха ожидается чуть выше +20 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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