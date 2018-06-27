Новости Общество

Сегодня, 16:23
 

В Приморье в ближайшие сутки прольются дожди и прогремят грозы

В Приморье в ближайшие сутки прольются дожди и прогремят грозы

17 июля к Приморью подошли новые фронтальные разделы циклона, смещающегося над Китаем, во второй половине дня в западной половине края местами начнется небольшой дождь. Приморский край окажется в теплом секторе циклона, поэтому в континентальной части днем температура воздуха повысится до +23…+29 °С, на побережье с моря будут выноситься очаги тумана и мороси, здесь прохладней, +16…+21 °С.

В ближайшие сутки над Приморьем будут смещаться атмосферные фронты. Дождей станет больше, в отдельных районах возможны грозы. Температурный фон существенно не изменится. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в среду и ближайшие сутки снова облачно, местами моросящий туман. В ночные часы температура воздуха останется на прежнем уровне. Максимальная температура воздуха +17…+20 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря