В Приморье в ближайшие сутки прольются дожди и прогремят грозы
17 июля к Приморью подошли новые фронтальные разделы циклона, смещающегося над Китаем, во второй половине дня в западной половине края местами начнется небольшой дождь. Приморский край окажется в теплом секторе циклона, поэтому в континентальной части днем температура воздуха повысится до +23…+29 °С, на побережье с моря будут выноситься очаги тумана и мороси, здесь прохладней, +16…+21 °С.
В ближайшие сутки над Приморьем будут смещаться атмосферные фронты. Дождей станет больше, в отдельных районах возможны грозы. Температурный фон существенно не изменится. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке в среду и ближайшие сутки снова облачно, местами моросящий туман. В ночные часы температура воздуха останется на прежнем уровне. Максимальная температура воздуха +17…+20 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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