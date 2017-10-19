Тропический шторм «Данас» имеет все шансы обрушить свою мощь на Приморский край
В минувшие сутки тропическая депрессия, смещающаяся в Филиппинском море, перешла в стадию тропического шторма, получившего название «Данас». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
На утро среды вихрь находится в районе с координатами 17,7° с.ш., 123,3° в.д., у северного побережья оcтрова Лусон (Филиппины). Давление в центре шторма, который движется в западном направлении со скоростью 13 км/ч, составляет 994 гПа, максимальный ветер в его центре достигает 17 м/с.
В дальнейшем вихрь повернет на северо-запад и уже в четверг обрушится на Тайвань. Затем он возьмет курс на север и, пройдя вдоль восточного побережья Китая, утром в субботу, 20 июля, приблизится к Шанхаю. Здесь он изменит направление движения на северо-восточное и в воскресенье окажется над Корейским полуостровом. По пути тайфун будет вызывать проливные дожди и ураганный ветер.
В начале следующей недели вихрь окажется над акваторией Японского моря. При этом существует две версии развития событий:
Первая версия, самая худшая: тайфун, пройдя через Корею, выйдет на Японское море и будет смещаться на северо-восток, вблизи побережья Приморского края. В этом случае в южной половине Приморья пройдут интенсивные дожди.
По второй версии, вихрь пересечет южную половину Корейского полуострова, выйдет на центральную часть Японского моря и пройдет на значительном удалении от Приморья. Тогда интенсивных дождей в крае не предполагается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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