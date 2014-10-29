Специалисты определили кадастровую стоимость всей недвижимости приморцев

Предварительный отчет об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости подготовлен в Приморье. Специалисты рекомендуют жителям края ознакомиться с ним и сверить данные, поскольку с 1 января 2020 года именно исходя из кадастровой стоимости будет определяться налоговая база по налогу на имущество физических лиц. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Проект отчета об определении кадастровой стоимости объектов капитального строительства: зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машиномест, единых недвижимых комплексов, размещен на официальном сайте Центра кадастровой оценки Приморского края.

Справочно. Определение кадастровой стоимости предполагает расчет наиболее вероятной цены объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен.

В краевом департаменте земельных и имущественных отношений отмечают, что существенными критериями определения кадастровой стоимости объекта являются: год постройки, материал стены, этаж, месторасположение. Поэтому приморцам рекомендуют ознакомиться с отчетом и направить свои замечания, если это требуется.

«На достоверное определение кадастровой стоимости объекта влияет очень много критериев, которые не всегда имеются в распоряжении центра. Объект может быть разрушен, а в Росреестре он числится, или же допущена техническая ошибка в годе постройки, нет материала стен. Если гражданин видит, что кадастровая стоимость, например, его квартиры занижена или завышена по каким-то причинам, он может направить нам свои замечания», – сообщили в Центре кадастровой оценки Приморского края.

Замечания к проекту отчета необходимо предоставить до 20 августа. Сделать это можно тремя способами:

– лично в КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» по адресу: Владивосток, проспект Острякова, 49, офис 505;

– почтовым отправлением по тому же адресу;

– на электронную почту: info@primcko.ru;

– через МФЦ.

Обращение должно содержать ФИО, телефон, адрес, кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении которого представляется замечание.

Специалисты подчеркивают, что замечания, которые не соответствуют требованиям статьи 14 Федерального закона «О государственной кадастровой оценке», рассмотрению не подлежат.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (423) 240-63-96 (добавочный 102 или 131).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]