Капитаны трех иностранных шхун стали фигурантами уголовного дела о браконьерстве у берегов Приморья
Пограничники возбудили уголовные дела в отношении капитанов трех иностранных рыболовецких шхун, задержанных в июле за незаконный промысел у берегов Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Уголовные дела возбуждены по ч.3 ст.253 УК РФ (нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ), сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Отмечается, что на момент задержания экипажи судов добывали морепродукты. На всех шхунах обнаружены сети, лед, навигационное оборудование, средства связи и охлажденный кальмар. Никаких документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне РФ, у капитанов-иностранцев не оказалось.
Пресс-группа отмечает, что с начала года береговой охраной пограничники Приморья в ходе патрулирования российской акватории в районе банки Кита-Ямато, в том числе и при содействии капитанов российских судов, выявили более 150 иностранных промысловых шхун. В связи с тем, что официальные разрешения на добычу водных биоресурсов иностранным пользователям в зоне Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на этот год еще не выдавались, капитаны судов были уведомлены о невозможности рыбалки в российской экономзоне.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
01.08.2018 Четыре браконьерских китайских судна с рыбой фугу задержали приморские пограничники
-
21.04.2015 В Приморье капитаны иностранных судов оштрафованы за незаконный промысел
-
22.09.2015 Пограничники задержали браконьерское судно и отвели его в Находку
-
03.04.2019 Приморские пограничники задержали иностранное браконьерское судно
-
23.02.2019 В Приморье пограничники задержали браконьеров из Кореи
-
05.02.2019 В Находку доставлено японское судно «Нишино Мару-68», занимавшееся незаконным промыслом в российских водах
Добавить комментарий