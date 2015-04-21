Капитаны трех иностранных шхун стали фигурантами уголовного дела о браконьерстве у берегов Приморья

Пограничники возбудили уголовные дела в отношении капитанов трех иностранных рыболовецких шхун, задержанных в июле за незаконный промысел у берегов Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Уголовные дела возбуждены по ч.3 ст.253 УК РФ (нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ), сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Отмечается, что на момент задержания экипажи судов добывали морепродукты. На всех шхунах обнаружены сети, лед, навигационное оборудование, средства связи и охлажденный кальмар. Никаких документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне РФ, у капитанов-иностранцев не оказалось.

Пресс-группа отмечает, что с начала года береговой охраной пограничники Приморья в ходе патрулирования российской акватории в районе банки Кита-Ямато, в том числе и при содействии капитанов российских судов, выявили более 150 иностранных промысловых шхун. В связи с тем, что официальные разрешения на добычу водных биоресурсов иностранным пользователям в зоне Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на этот год еще не выдавались, капитаны судов были уведомлены о невозможности рыбалки в российской экономзоне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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