Осужденная напала на сотрудника колонии в Приморье

Прокуратурой Михайловского района утвержден обвинительный акт в отношении заключенной, отбывающей наказание в исправительной колонии общего режима № 10, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии органов следствия, осужденная попросила у сотрудников колонии сигарет, на что получила отказ. На почве конфликта с инспектором отдела безопасности фигурантка нанесла ей удар по голове пластиковой бутылкой с водой.

Осужденная свою вину в предъявленном обвинении признала полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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