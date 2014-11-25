Осужденная напала на сотрудника колонии в Приморье
Прокуратурой Михайловского района утвержден обвинительный акт в отношении заключенной, отбывающей наказание в исправительной колонии общего режима № 10, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии органов следствия, осужденная попросила у сотрудников колонии сигарет, на что получила отказ. На почве конфликта с инспектором отдела безопасности фигурантка нанесла ей удар по голове пластиковой бутылкой с водой.
Осужденная свою вину в предъявленном обвинении признала полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.04.2019 Жительница Находки взяла в заложники сотрудницу полиции
-
25.07.2018 Житель Находки пойдет под суд за нападение на полицейского
-
24.05.2018 Заключенный пытался получить наркотики в передачке
-
25.11.2014 Сотрудник исправительной колонии в Приморье пойдет под суд за взятку
-
04.07.2018 Жительница Находки похитила деньги у своего знакомого после его смерти
-
30.06.2015 В Михайловском районе суд рассмотрит дело о сбыте героина на территории исправительной колонии
Добавить комментарий