Около сотни детей, застрявших в аэропорту Шереметьево, вылетели во Владивосток

Почти 100 детей и сопровождающих, направляющихся во Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" в Приморском крае, после многочасовой задержки рейса Шереметьево-Владивосток вылетели к месту назначения. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

По данным табло аэропорта Шереметьево, рейс FV 6281 /SU 6281, который должен был вылететь в среду в 18:25 мск, вылетел в четверг 06:43 мск. В итоге задержка составила более 12 часов.

По данным табло аэропорта Владивосток, расчетное время прибытия рейса - 15:00 мск.

В пресс-службе Всероссийского детского центра "Океан" агентству "Интерфакс -Дальний Восток" также сообщили, что дети уже в самолете.

"Ребят готовы встретить, обеспечить горячим питанием, максимально быстро произвести все организационные моменты для того, чтобы они почувствовали себя в кругу друзей и забыли о том дискомфорте, который пришлось испытать во время долгого ожидания перелета из Москвы во Владивосток", - сообщил директора ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, почти 100 детей и сопровождающих, направляющихся во Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" в Приморском крае, более 12 часов ждали вылета в московском аэропорту "Шереметьево". Среди них - 40 детей из Дании, Швейцарии, Белоруссии, Греции, Алжира, Болгарии, Франции. Это участники открывающейся в четверг смены "Дети мира".

Рейс 6281 из Шереметьево во Владивосток задержан по техническим причинам.

Представитель авиакомпании "Россия" сообщила агентству, что пассажиры задержанного рейса обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам компании.

По данным табло аэропорта Владивосток, рейс 6281 выполняется на Boeing 777-300. По расписанию самолет должен был прибыть в четверг, в 2:45 мск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]