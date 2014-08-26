Долгожданная помощь в селе Песчаном. Новый фельдшерско-акушерский пункт начал свою работу.

Население села Песчаное — 300 человек. Новый фельдшерско-акушерский пункт здесь ждут уже давно, более 12 лет. Раньше сделать ЭКГ или узнать уровень сахара в крови можно было только в ближайшем селе Михайловка. Ехать до него не меньше часа. Однако все изменилось буквально накануне.

Лидия, местный житель: «Рады, аж до слез рады, еще и главное — ЭКГ будет проходить. Так что вообще... И кровь уже брали, сдавали. Спасибо большое!»

Новый ФАП оснащен всем необходимым для доврачебной медицинской помощи, и даже больше. Современный дом в сельском стиле — 120 квадратных метров. Здесь есть процедурный, смотровой кабинеты, а местная гордость — настоящий родильный зал. Отдельно в ФАПе предусмотрена комната для проживания фельдшера.

Лариса Никитина, главный врач Михайловской ЦРБ: «Сюда будут выезжать терапевт, сюда будут выезжать педиатр, так же будут выездные бригады из узких специалистов сюда сформированы».

Электрокардиограф, дефибриллятор, есть даже портативный аппарат искусственной вентиляции легких. Все это поможет врачам вовремя оказать помощь или спасти чью-то жизнь. Очень скоро в пункте можно будет пройти диспансеризацию, но сначала проведут перепись населения. Все в рамках национального проекта «Здравоохранение». На новый ФАП в Песчаном и его оснащение из краевого бюджета выделили 39 млн рублей.

Виктор Фисенко, вице-губернатора — директор департамента здравоохранения: «Одно из принципиально важных, приоритетных направлений — это развитие первичной медико-санитарной помощи. В Приморском крае в рамках нацпроекта до конца года мы планируем построить 11 новых ФАПов».

Сейчас здесь к работе приступил фельдшер Николай Митрофанович — из центральной районной больницы соседней Михайловки.

- Стаж сорок лет у меня. Сорок лет будет в ноябре.

Именно он будет оказывать помощь жителям по вторникам и четвергам. В Зимний период — чаще. В остальные дни в Песчаном будут работать детский педиатр и узкие специалисты. В Михайловком районе это не последние изменения. В скором времени в соседних селах Дубки и Дальнее ожидается открытие аналогичных пунктов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]