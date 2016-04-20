Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП с шестью погибшими  

18 июля на 32 км автодороги Артем—Находка—Порт Восточный (Шкотовский район) произошло столкновение автомобиля Тойота Виш с грузовиком ХОВО.

В результате ДТП погибли шесть человек, находившихся в минивэне. Пострадал ребенок, он госпитализирован.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УМВД по ПК.

Очевидцев ДТП, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия, ставших свидетелями автоаварии, просим обратиться по телефонам: (423)310-408 – дежурная часть ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, (423) 490-491.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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