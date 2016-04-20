Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП с шестью погибшими
18 июля на 32 км автодороги Артем—Находка—Порт Восточный (Шкотовский район) произошло столкновение автомобиля Тойота Виш с грузовиком ХОВО.
В результате ДТП погибли шесть человек, находившихся в минивэне. Пострадал ребенок, он госпитализирован.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УМВД по ПК.
Очевидцев ДТП, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия, ставших свидетелями автоаварии, просим обратиться по телефонам: (423)310-408 – дежурная часть ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, (423) 490-491.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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